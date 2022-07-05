3 gündür kayıp çocuğun cesedi bulundu
Adana’da 3 gün önce evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan çocuğun sulama kanalında cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adana Seyhan'da saat 13.00 sıralarında Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana gelen olayda, mahalledeki çocuklar, balık tutmak için suyu kesilen sulama kanalına girdi.
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