3 gündür kayıp çocuğun cesedi bulundu

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Adana’da 3 gün önce evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan çocuğun sulama kanalında cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
05 Temmuz 2022 Salı, 15:47

Adana Seyhan'da saat 13.00 sıralarında Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana gelen olayda, mahalledeki çocuklar, balık tutmak için suyu kesilen sulama kanalına girdi.

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