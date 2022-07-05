Manisa'da kayıp 80 yaşındaki kadın drone ile aranıyor
Gölmarmara ilçesinde, 4 Temmuz Pazartesi gününden beri haber alınamayan 80 yaşındaki Hanife Eralp için arama çalışması başlatıldı. 47 kişilik ekip ve 25 yurttaşın katıldığı arama çalışmalarında termal görüşlü drone da kullanılıyor.
Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde yaşayan Hanife Eralp'ten haber alamayan yakınları durumu, 4 Temmuz Pazartesi günü saat 15.30 sıralarında, Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi.
ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Bölgede Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin yanı sıra 2 asayiş timi, 1 asayiş karakol timi, 2 AFAD personeli, Salihli ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği'nden 2 personel, Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği'nden (MAT) 3 personel, Arama Kurtarma Derneği'nden (AKUT) 10 görevli, 2 iz takip personeli, 1 iz takip köpeği olmak üzere 42 personelin katılımıyla kurtarma çalışması başladı.
HALA SONUÇ ALINAMADI
Öte yandan, termal görüşlü drone ile gece saatlerinde de devam eden arama çalışmalarında Hanife Eralp'ten ize rastlanmadı. Arama kurtarma çalışmalarının 2 kilometrelik bir alanda devam ettiği bildirildi.
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