Diyarbakır’da kazada yaralanan 14 yaşındaki çocuk, 24 gün sonra hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk, 24 gün sonra hayatını kaybetti.

Diyarbakır’da kazada yaralanan 14 yaşındaki çocuk, 24 gün sonra hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 07.09.2024 - 14:10

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Sanayi Mahallesi Barış Bulvarı’nda 14 Ağustos’ta yolun karşısına geçmeyen çalışan Sultan Mizgin Kılınç (14), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.

Önce Bismil Devlet Hastanesi daha sonra Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edilen Kılınç, 24 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, Kılınç’ın hızlı karşıya gelemeye çalıştığı ve otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrulduğu görülüyor.


Etiketler: #diyarbakır #kaza
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