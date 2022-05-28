Diyarbakır’da kız çocuğunu kurtarmaya çalışan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde pikniğe giden aileden akıntıya kapılan iki kişinde biri boğularak hayatını kaybetti.

İHA
28 Mayıs 2022 Cumartesi, 23:09
Diyarbakır’da kız çocuğunu kurtarmaya çalışan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
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Alınan bilgilere göre, piknik için Batman'dan Kulp'un Hamzalı Mahallesi’ne bağlı Sında mezrasında bulunan Zore Çayı’na gelen aileden 12 yaşlarındaki kız çocuğu girdiği derede akıntıya kapıldı. Kız çocuğunu kurtarmak için suya atlayan yengesi Leyla Çiçek, 500 metre kadar sürüklenerek kız çocuğunu kurtardı. Leyla Çiçek, akıntıya kapılarak yaklaşık 15 kilometre sürüklenerek kayboldu.

112 Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Jandarma dalgıç ve Diyarbakır AFAD’a bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. 4 saatlik arama sonucu 22 yaşındaki Leyla Çiçek’in cansız bedenine ulaşıldı. Çiçek’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kulp Devlet Hastanesine kaldırıldı.


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