Diyarbakır'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Yayınlanma: 21.03.2024 - 18:17

Güncelleme: 21.03.2024 - 18:19

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 ABL 151 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Araç içerisinde bulunan sürücü ve bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.