Diyarbakır'da korkunç anlar: Öldürüp cesedinin başında bekledi
Diyarbakır’da Mehmet İhsan Şahin (22) tartıştığı Mehmet Faruk Turan’ı (32) tabancayla vurarak öldürdü. Turan’ın cesedinin başında bekleyen Şahin, gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Dicle Üniversitesi Hastanesi önündeki otobüs durağı yakınında aralarında husumet olan Mehmet İhsan Şahin ile Mehmet Faruk Turan'ın tartışması kısa sürede büyüdü.
HAYATINI KAYBETTİ
Mehmet İhsan Şahin, üzerindeki tabancayı çekerek Turan’a ateş etti. Turan, vücuduna isabet eden kurşunlarla yaşamını yitirdi.
DAKİKALARCA BAŞINDA BEKLEDİ
Mehmet Faruk Turan’ın cesedinin başında bekleyen Şahin, ihbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından olayda kullandığı silah ile gözaltına alındı.
Mehmet İhsan Şahin, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü.
Mehmet Faruk Turan’ın cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.
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