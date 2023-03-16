İstanbul'da bir binada yangın sonrası ceset bulundu
İstanbul Esenler'de metruk binada yangın çıktı. Yangın sonrası yapılan inceleme sırasında bir erkeğe ait ceset bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
İstabul Esenler'de dün öğle saatlerinde Fatih Mahallesi'nde bulunan metruk bir binada bilinmeyen nedenle çıktı.
Alevleri gören çevredeki yurttaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
ERKEK CESEDİ BULUNDU
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yapılan incelemede çatı katında erkek cesedi bulundu. Ekiplerin incelemesinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Adıyaman ve Şanlıurfa sel felaketinde son durum
- Yurttaş Soylu'nun talimatını anlattı
- 'Milliyetçi kanat' rahatsız iddiası
- Bolu'da şiddetli deprem!
- Erdoğan'ın stratejisi belli oldu
- Esad, Erdoğan ile görüşme şartını açıkladı
- İstanbul'da da hissedildi: Depreme ilişkin ilk yorum
- Erdoğan'ın masasındaki anket
- Canlı yayında son seçim anketi: Dikkat çekici ayrıntı
- Gülefer Yazıcıoğlu Destici'yi böyle kovmuş