Muğla'da deniz kenarında ceset bulundu

Muğla'nın Datça ilçesinde, deniz kenarında kimliği belirsiz ceset bulundu.

AA
Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 16:23
Muğla'da deniz kenarında ceset bulundu
Abone Ol google-news

Muğla Datça'da Emecik Mahallesi Çakal mevkisinde plajda bir kişinin hareketsiz durduğunu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bölgeye jandarma, polis ekipleri ve sağlık personeli sevk edildi.

Kimliği tespit edilemeyen ceset, incelemelerin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.



muğla ceset

İlgili Haberler

Kanada'da bir bataklık çevresinde cesetler bulundu

Kanada'da bir bataklık çevresinde cesetler bulundu
İstanbul'da bir binada yangın sonrası ceset bulundu

İstanbul'da bir binada yangın sonrası ceset bulundu
'Sağlık Bakanı gelecek diye cesetleri TIR'lara doldurdular' iddiası

'Sağlık Bakanı gelecek diye cesetleri TIR'lara doldurdular' iddiası

En Çok Okunan Haberler