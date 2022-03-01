Diyarbakır'da kuzen cinayetine 1 tutuklama
Diyarbakır'da para meselesi yüzünden çıkan kavgada kuzenleri Erhan Arslan’ı (35) tabancayla vurarak öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan iki şüpheliden A.K. (19) tutuklandı, amcasının oğlu M.K. ise serbest bırakıldı.
Olay, 27 Şubat günü saat 23.30 sıralarında Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde meydana geldi. A.K. ve M.K., para meselesi yüzünden aralarında anlaşmazlık olan kuzenleri Erhan Arslan ile karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında A.K., kuzeni Arslan'ın üzerindeki silahı alıp ona ateş etti. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Arslan, kanlar içerisinde yere yığılırken A.K. ve M.K. ise kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Erhan Arslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurup çevredeki güvenlik kameraları ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarının kayıtlarından şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ekipler, düzenlenen operasyonla olaydan 2 saat sonra M.K. ile A.K.'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.K. tutuklandı, M.K. ise serbest bırakıldı.
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