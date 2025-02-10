Diyarbakır’da marangoz atölyesinde yangın: 4 kişi dumandan etkilendi

Yayınlanma: 10.02.2025 - 22:12

Güncelleme: 10.02.2025 - 22:12

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde marangoz atölyesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye sevk edildi.

Ergani ilçesi Sanayi Mahallesi’ndeki bir apartmanın giriş katında bulunan marangoz atölyesinde, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında 4 kişi dumandan etkilenerek fenalaşırken, ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 4 kişi ilk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.