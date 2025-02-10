Son Dakika... Afyonkarahisar'da fabrika yangını: Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Son dakika haberi... Afyonkarahisar'da bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesinde bir orman ürünleri fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, 26 itfaiye, orman işletmeye ait 4 arazöz, 4 tomo ile müdahale ediliyor.
AYRINTILAR GELİYOR...
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