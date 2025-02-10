Son Dakika... Afyonkarahisar'da fabrika yangını: Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Son dakika haberi... Afyonkarahisar'da bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Son Dakika... Afyonkarahisar'da fabrika yangını: Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
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AA
Yayınlanma: 10.02.2025 - 21:26

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesinde bir orman ürünleri fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, 26 itfaiye, orman işletmeye ait 4 arazöz, 4 tomo ile müdahale ediliyor.

AYRINTILAR GELİYOR...


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