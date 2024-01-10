Diyarbakır'da minibüs markete girdi: 5 öğrenci yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün markete girmesi sonucu 5 öğrenci yaralandı.
Mehmet K. yönetimindeki 21 EN 834 plakalı minibüs, Diyarbakır-Elazığ kara yolu Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı'nda kontrolden çıkarak bir markete girdi.
Kazada, marketin önünde ve içerisinde bulunan 5 öğrenci yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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