Diyarbakır'da minibüs markete girdi: 5 öğrenci yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün markete girmesi sonucu 5 öğrenci yaralandı.

AA
Yayınlanma: 10.01.2024 - 09:50
Diyarbakır'da minibüs markete girdi: 5 öğrenci yaralandı
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Mehmet K. yönetimindeki 21 EN 834 plakalı minibüs, Diyarbakır-Elazığ kara yolu Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı'nda kontrolden çıkarak bir markete girdi.

Kazada, marketin önünde ve içerisinde bulunan 5 öğrenci yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


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