Diyarbakır'da öğretmenin yol kenarında başından vurulmuş cansız bedeni bulundu

Diyarbakır'da öğretmen Özgür Ekinci’nin (44), yol kenarında tabancayla başından vurulmuş cansız bedeni bulundu.

Diyarbakır'da öğretmenin yol kenarında başından vurulmuş cansız bedeni bulundu
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DHA
Yayınlanma: 20.09.2024 - 15:33

Olay, dün akşam saatlerinde, Çermik ilçesi Ağaçhan Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan Bahçeci Anadolu Lisesi'nde Felsefe öğretmeni olarak görev yapan Özgür Ekinci, mahalleye yakın bölgede, yol kenarında başından tabancayla vurulmuş halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde öğretmen Özgür Ekinci’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ekinci’nin cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


Etiketler: #Felsefe #öğretmen #diyarbakır

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