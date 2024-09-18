Birleşik Kamu-İş, MEB’e seslendi: '20 bin öğretmen ataması yapılacak denildiği halde çocuklarımız birçok yerde öğretmenini beklemektedir'
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Merkez Yönetim Kurulu üyesi Hasan Kütük, Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) seslenerek, “KPSS sınav sonuçları ile 20 bin öğretmen ataması yapılacak denildiği halde hala bu öğretmenlerin ataması yapılmamıştır yani çocuklarımız birçok yerde öğretmenini beklemektedir. Bir tasarruf yapılacaksa evlatlarımızın eğitim-öğretimden değil lüks ve şatafatlı yaşamlarınızdan, sarayınızdan saltatınızdan, uçaklarınızdan yandaşlarınızdan, tarikat ve cemaatlere aktardığınız paralardan, Diyanet’e aktardığınız paralardan tasarruf yapın diyoruz” dedi.
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Merkez Yönetim Kurulu üyesi Hasan Kütük, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okullarda yaşanan sorunlara dikkat çekti. Kütük, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılına kısmen 1 Eylül'de, fiilen ise 9 Eylül'de başlandığını belirtti.
Okul Hazırlığı ve Temizlik İhtiyacı
Kütük, okulların eğitim öğretime hazırlanmasının devletin sorumluluğu olduğunu vurguladı. Boya, badana, temizlik ve hijyen konularının göz ardı edildiğini, özellikle birinci sınıf ve okul öncesi öğrencilerin sağlıklı bir ortamda eğitim göremediğini ifade etti.
Bütçe Talebi ve Eğitim İhtiyaçları
Milli Eğitim Bakanlığı için ayrılan bütçenin yetersiz olduğuna dikkat çeken Kütük, her öğrenci için bin lira ayrılması gerektiğini belirtti. Okul bütçesinin oluşturulmasının eğitim ortamını iyileştireceğini savundu.
Eğitimde Ticaretleşme Sorunu
Kütük, okulların ticarethane gibi çalıştığını ve eğitim camiasının tahsildar konumuna geldiğini dile getirdi. Velilerin ve çocukların müşteri konumuna düştüğünü vurguladı.
Öğretmen Atamaları ve KPSS İddiaları
Hasan Kütük, "yaz döneminde emekliye ayrılan 23 bin öğretmenin ardından 20 bin öğretmen ataması yapılacağına dair açıklamaların hala gerçekleşmediğini ifade etti. KPSS puanlarının atama kriteri olması gerekiyor" dedi.
Tasarruf Çağrısı
Son olarak, Kütük, tasarruf yapılacaksa eğitimin aleyhine değil, lüks yaşamlar ve yandaşlara aktarılan paralar üzerinden yapılması gerektiğini belirtti. Eğitimden tasarruf edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.
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