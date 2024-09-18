Birleşik Kamu-İş, MEB’e seslendi: '20 bin öğretmen ataması yapılacak denildiği halde çocuklarımız birçok yerde öğretmenini beklemektedir'

Yayınlanma: 18.09.2024 - 15:57

Güncelleme: 18.09.2024 - 15:59

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Merkez Yönetim Kurulu üyesi Hasan Kütük, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okullarda yaşanan sorunlara dikkat çekti. Kütük, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılına kısmen 1 Eylül'de, fiilen ise 9 Eylül'de başlandığını belirtti.

Okul Hazırlığı ve Temizlik İhtiyacı

Kütük, okulların eğitim öğretime hazırlanmasının devletin sorumluluğu olduğunu vurguladı. Boya, badana, temizlik ve hijyen konularının göz ardı edildiğini, özellikle birinci sınıf ve okul öncesi öğrencilerin sağlıklı bir ortamda eğitim göremediğini ifade etti.

Bütçe Talebi ve Eğitim İhtiyaçları

Milli Eğitim Bakanlığı için ayrılan bütçenin yetersiz olduğuna dikkat çeken Kütük, her öğrenci için bin lira ayrılması gerektiğini belirtti. Okul bütçesinin oluşturulmasının eğitim ortamını iyileştireceğini savundu.

Eğitimde Ticaretleşme Sorunu

Kütük, okulların ticarethane gibi çalıştığını ve eğitim camiasının tahsildar konumuna geldiğini dile getirdi. Velilerin ve çocukların müşteri konumuna düştüğünü vurguladı.

Öğretmen Atamaları ve KPSS İddiaları

Hasan Kütük, "yaz döneminde emekliye ayrılan 23 bin öğretmenin ardından 20 bin öğretmen ataması yapılacağına dair açıklamaların hala gerçekleşmediğini ifade etti. KPSS puanlarının atama kriteri olması gerekiyor" dedi.

Tasarruf Çağrısı

Son olarak, Kütük, tasarruf yapılacaksa eğitimin aleyhine değil, lüks yaşamlar ve yandaşlara aktarılan paralar üzerinden yapılması gerektiğini belirtti. Eğitimden tasarruf edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.