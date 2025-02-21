Diyarbakır’da öğretmenleri taşıyan servis kara saplandı

Yayınlanma: 21.02.2025 - 12:26

Güncelleme: 21.02.2025 - 12:26

Diyarbakır’ın Silvan ilçesine bağlı Eşme ve Tokluca kırsal mahallelerine giden öğretmenleri taşıyan servis minibüsü, yoğun kar yağışı sebebiyle yolda mahsur kaldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, ihbar üzerine minibüsü bulunduğu yerden iş makinesiyle kurtardı.

Öğretmenlerin güvenli bir şekilde yollarına devam etmesini sağlayan ekipler, ayrıca Eşme Mahallesi yolunda kapanan 12 kilometrelik yolu da ulaşıma açtı.