İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı: Yerler beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı şiddetini artırdı. Kar yağışını gören vatandaşlar sokağa akın ederken, bazı araçlar ise yolda kaldı.

İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı: Yerler beyaza büründü
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İHA
Yayınlanma: 21.02.2025 - 00:46

İstanbul'da yoğun kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Özellikle Bahçelievler, Küçükçekmece ve Başakşehir'de etkili olan kar yağışı sonrası yerler beyaza büründü.

Küçükçekmece'de kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar sokağa dökülürken, bazı yerlerde ise araçlar yolda kaldı.

Yolda kalan araçları vatandaşlar iterek kurtarmaya çalıştı.


Etiketler: #BAHçelievler #Başakşehir #kar yağışı

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