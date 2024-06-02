Diyarbakır’da otel çalışanları kağıt toplayan çocukları darp etti

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde kağıt toplayan iki çocuğun, otel çalışanları tarafından sopalarla darp edildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 02.06.2024 - 14:51
Diyarbakır’da otel çalışanları kağıt toplayan çocukları darp etti
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Yenişehir Mahallesi Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde kağıt toplayan M.Ş.F. ve kardeşi H.F., iddiaya göre bir otelin su akan süs taşında yüzünü yıkamak istedi. Otel çalışanları ile çocuklar arasında yaşanan sözlü tartışma, sopalı taşlı kavgaya dönüştü. İki kardeş, kafalarına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı sopa darbeleriyle yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Kavga anı, anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.


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