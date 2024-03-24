Diyarbakır'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 yaşındaki Elvan Karademir yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 24.03.2024 - 00:09
Diyarbakır'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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Kaza, akşam saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Tepe Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İlçe merkezine doğru seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 AAB 462 plakalı otomobil, Veysi Karademir yönetimindeki hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki Elvan Karademir, yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan küçük Elvan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Elvan’ın cansız bedeni, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Tedaviye alınan sürücülerin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

 

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