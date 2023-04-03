Diyarbakır’da otomobil yük trenine çarptı: 3 yaralı

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 07:59

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 08:00

Feci kaza, gece saatlerinde Bismil ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak hemzemin geçitten geçen yük trenine çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.