Diyarbakır’da otomobil yük trenine çarptı: 3 yaralı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde otomobilin, hemzemin geçitte yük trenine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 07:59
Diyarbakır’da otomobil yük trenine çarptı: 3 yaralı
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Feci kaza, gece saatlerinde Bismil ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak hemzemin geçitten geçen yük trenine çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.


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