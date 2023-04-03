Diyarbakır’da otomobil yük trenine çarptı: 3 yaralı
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde otomobilin, hemzemin geçitte yük trenine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Feci kaza, gece saatlerinde Bismil ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak hemzemin geçitten geçen yük trenine çarptı.
3 KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İmar affı'nın reklam yüzü o paylaşımları sildi
- Bülent Turan'dan Kerem Kınık'a sert sözler
- Ataköy'de bir seçmen listesi: 'Doğuştan Türk olan yok'
- Velilerle ilişki yaşayan müdür hakkında yeni gelişme
- İstanbul'da bugün bu yollar trafiğe kapalı!
- Seçime sayılı günler kala sosyal medyaya YSK operasyonu
- Gökbakar'dan Kınık'a: 'Hafiften bir titreme geldi mi?'
- Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
- Kılıçdaroğlu Mehmetçiğe seslendi: Kimseyi dinlemeyin
- iPhone 15 serisinde bir ilk daha