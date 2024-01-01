Diyarbakır'da panik anları: Tabela asarken düştü, ağır yaralandı
Diyarbakır'da tabela astığı sırada dengesini kaybedip, 3 metre yükseklikten düşen Murat B. (24) ağır yaralandı; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Yenişehir ilçesi Ofis semtinde tabela işi yapan Murat B., bir iş yerinin tabelasını asmak için merdiven ile 3 metre yüksekliğe çıktı.
Bu sırada Murat B. dengesini kaybedince merdiven başında bekleyen 2 kişinin çabasına rağmen zemine düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, ihbarla gelen ekipler Murat B.'yi Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kalçası kırılan Murat B.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.
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