Diyarbakır'da panik anları: Tabela asarken düştü, ağır yaralandı

Yayınlanma: 01.01.2024 - 16:06

Güncelleme: 01.01.2024 - 16:07

Yenişehir ilçesi Ofis semtinde tabela işi yapan Murat B., bir iş yerinin tabelasını asmak için merdiven ile 3 metre yüksekliğe çıktı.

Bu sırada Murat B. dengesini kaybedince merdiven başında bekleyen 2 kişinin çabasına rağmen zemine düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, ihbarla gelen ekipler Murat B.'yi Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kalçası kırılan Murat B.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.