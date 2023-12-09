Akaryakıtta tabela değişti! Motorinin ardından benzine de indirim pompaya yansıdı: 9 Aralık 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Yayınlanma: 09.12.2023 - 09:44

Güncelleme: 09.12.2023 - 09:44

Brent petrolün varilinin, uluslararası piyasalarda 75,71 dolara kadar gerilemesi sonrası akaryakıta üst üste indirim geldi.

Motorine 7 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere gelen 1 lira 30 kuruşluk indirimin ardından 8 Aralık'ta 88 kuruşluk bir indirim daha geldi.

BENZİNE DE İNDİRİM

Benzin fiyatlarında ise gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 65 kuruşluk fiyat indirimi yapıldı.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Motorin: 35,41 TL

Benzin: 32,93 TL

Ankara

Motorin fiyatı: 39,09 TL

Benzin fiyatı: 33,66 TL

İzmir

Motorin fiyatı: 36,3 TL

Benzin fiyatı: 33,8 TL

LPG'nin litresi ise ortalama 18.65 liraya satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.