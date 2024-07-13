Diyarbakır’da piknik yolunda kaza: 1’i ağır 4 yaralı
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Feci kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.
Feci kaza, saat 11.20 sıralarında Ergani ilçesi kırsal Salihli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.E., M.E.E., F.K., şahıslar F.E.’nin idaresindeki 34 TP 9080 plakalı otomobille pikniğe gitmek için yola çıktı.
Sürücü F.E.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil şarampole uçtu. Kaza esnasında elektrik direğine çarpan araç sürücüsü ve 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları ilk müdahalesinin ardından Ergani İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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