Diyarbakır'da ruhsatsız silah operasyonu: 2 tutuklama
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 adet uzun namlulu silah, çok sayıda mermi ve şarjör ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda bir adreste ruhsatsız uzun namlulu silah olduğu belirlendi.
Adrese düzenlenen operasyonda 2 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet FN FAL piyade tüfeği, 11 adet şarjör ve 368 adet fişek ele geçirildi.
Ele geçirilen silah ve mühimmatlara el konulurken yakalanan İ.A. ve S.A. adlı şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
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