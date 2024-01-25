19 yaşındaki Nazlı Elmas sevgilisi tarafından Uzi ile öldürülmüştü: 'Silahlar yasadışı geliyor'

Yayınlanma: 25.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 25.01.2024 - 03:00

İstanbul Bayrampaşa’da geçen 17 Ocak’ta Eliz K. (25) kız arkadaşı Nazlı Elmas’ı (19) suikast silahı olarak bilinen Uzi ile vurdu. Ağır yaralanan Elmas, kaldırıldığı hastanede bir gün sonra yaşamını yitirdi. Yakalanan Eliz K. ise polise verdiği ifadede Nazlı Elmas ile şakalaşırken vurduğunu iddia etti. Yaşanan olay bireysel silahlanma konusunu yeniden gündeme getirdi. Suikast silahı olarak bilinen Uzi’ye ulaşımın bu kadar kolay olması tepkilere yol açarken Cumhuriyet konuya ilişkin eski Emniyet Müdürü Osman Öztürk ile konuştu.

Öztürk, “Uziler, nitelik bakımından vahamet arz eden, seri ateşli, kısa sürede çok sayıda ve etkili biçimde mermi atabilen, suikast silahı olarak bilinir. Bu silahlar oluşturdukları tehlike nedeniyle vahim silahlar olarak kabul edilmekte ve daha ağır cezai müeyyide gerektirmektedir. Uzi silahlar İsrail’de üretilmekte ve kaçak yollardan, silah kaçakçıları tarafından ülkemize yasadışı olarak sokulmaktadır” dedi.

‘SİLAHLI SALDIRI ARTTI’

Son yıllarda kadına yönelik şiddet ve silahlı saldırıların arttığını da anımsatan Öztürk, şöyle devam etti: “Uzi türü ülkemizde satışı olmayan ve suikast olaylarında ortaya çıkan etkin ateş gücü olan bu silahların nereden ve ne şekilde ülkemize girdiği ve sokaklarda nasıl serbestçe kullanılabildiği önemli bir soru işareti olarak kalmaktadır. Bu silahların özellikle Suriye, Irak ve Bulgaristan üzerinden ülkemize girdiği değerlendirilmektedir. Güney sınırlarımızdaki savaşlar ve güvensiz alanlar silah kaçakçıları ve terör örgütleri tarafından fırsat olarak görülmekte ve yasadışı girişlere neden olmaktadır.”

‘ÖNLEMLER ALINMALI’

Öztürk sözlerini şu şekilde noktaladı: “Ülkemizin ve sınırlarımızın güvenliği etkin bir şekilde sağlanmalıdır. Polis ve jandarmamız halkın huzur ve güvenliği için sokakların güvenliğine daha çok özen göstermeli, beline silah takanın ortalıkta cirit attığı bir ülke durumuna gelmemeliyiz. Silahlanma ve silah halkımızın- ülkemizin güvenliğini riske atar. Bu konuda silah taşıma ve bulundurma mevzuatı yeniden gündeme alınarak hem yasal hem de operasyonel olarak gerekli önlemler alınmalıdır.”