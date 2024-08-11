Diyarbakır’da serinlemek için suya giren kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri’ne giren kişi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 11.08.2024 - 17:45
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Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde serinlemek amacıyla Dicle Nehri’ne giren 16 yaşındaki Havin Taş, boğulma tehlikesi geçirerek hayatını kaybetti. Eğil ilçesi Ziyaret mevkisinde meydana gelen olayda, dengesini kaybeden Taş, çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı. Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi ve sağlık ile jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Taş, Eğil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen genç kız kurtarılamadı. Olay anı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.


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