Gölde boğulma tehlikesi geçiren torunlarını kurtaran dede kayboldu
Giresun’un Alucra ilçesinde serinlemek için göle giren bir kişi torunlarını kurtardı, kendisi gölde kayboldu.
Edinilen bilgilere göre, Giresun’un Alucra ilçesinin Hacıhasan köyü Göletine ailecek pikniğe giden Karabey Bodur(55), serinlemek için göle giren 3 torunu boğulma tehlikesi geçirince göle girdi. Torunlarını kurtarıp kıyıya getiren Bodur, bir anda gözden kayboldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma güvenlik önlemleri alırken, gölde arama çalışması yapmak için AFAD ekipleri sevk edildi.
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