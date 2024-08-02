Emniyet Müdürü boğulma tehlikesi geçirdi: Durumu ağır!

Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Ünye İlçe Emniyet Müdürü Celal Sarısoy, hastanede tedavi altına alındı.

AA
Yayınlanma: 02.08.2024 - 23:14
Emniyet Müdürü boğulma tehlikesi geçirdi: Durumu ağır!
Abone Ol google-news

Taflan sahilinde serinlemek için suya giren Sarısoy, bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.

Cankurtaranlar tarafından kıyıya çıkarılan Sarısoy, sağlık ekiplerince Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi gören Sarısoy'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.


serinlemek haberleri emek haberleri sahil haberleri

İlgili Haberler

Osmaniye'de şelaleye giren genç boğuldu

Osmaniye'de şelaleye giren genç boğuldu
Niğde'de göle giren genç boğuldu

Niğde'de göle giren genç boğuldu
Serinlemek için girdiği su kuyusunda boğuldu

Serinlemek için girdiği su kuyusunda boğuldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler