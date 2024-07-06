Diyarbakır’da seyir halinde taranan otomobildeki yaralılardan 2 kişi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 06.07.2024 - 12:38

Güncelleme: 06.07.2024 - 12:38

Diyarbakır-Bingöl karayolunda dün saat 21.00 sıralarında Diyarbakır-Bingöl karayolu 28. kilometresinde seyir halindeki bir otomobile silahlı saldırı gerçekleşti. Seyir halindeki 07 AUD 321 plakalı otomobile, aynı istikamette plakası ve kimliği belirsiz kişi veya kişilerce araçtan uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Olayda 1’i çocuk, 1’i kadın 6 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı 1’i çocuk 3 kişiden Hebun Fahrioğlu ile Reşit Akyol kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Hastaneleri’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çocuğun ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.