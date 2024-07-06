Diyarbakır'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 3'ü ağır 6 kişi yaralandı

Diyarbakır'da seyir halindeki otomobile uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıda 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 06.07.2024 - 09:01
Diyarbakır'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 3'ü ağır 6 kişi yaralandı
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Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 07 AUD 321 plakalı otomobile saat 21.00 sıralarında, Diyarbakır-Bingöl kara yolunun 28. kilometresinde, başka bir araçtan uzun namlulu silahla ateş açıldı.

Saldırıda, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.


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