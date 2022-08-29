Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Diyarbakır’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Olay, Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde bulunan bir çay bahçesi önünde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede tarafların silahlarını çekilmesiyle büyüdü. Silahlı çatışmaya dönen kavgada Z.Y. ve A.K. ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaparak hastaneye kaldırdı.
Yaralılardan A.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Z.Y.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme yapılırken, kavgaya karışan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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