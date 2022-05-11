Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 17:58

Olay, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 44. Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bir grup arasında yaşanan sözlü tartışma sokağa taştı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada Agit E. bacağından, Mazlum E. ise göğsünden silahla vurularak yaralandı.

BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Agit E’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Mazlum E.’nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.