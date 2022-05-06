Meteoroloji sel baskını için uyardı: Diyarbakır’da sağanak etkili oldu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğünün Diyarbakır için yaptığı sel uyarısının ardından kentte sağanak etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü’nden bildirilen açıklamada, yapılan son radar verileri ve meteorolojik değerlendirmelere göre, 6 Mayıs 2022 Cuma günü 3 saatlik periyotta, Diyarbakır’ın Çermik, Ergani, Eğil, Sur, Dicle, Yenişehir, Kayapınar, Hani ilçelerinde sağanak ve gök görülüsü beklendiği belirtildi.
Açıklamada, sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır ifadelerine yer verdi.
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