Diyarbakır’da silahlı kavga: 2 kuzen öldü
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada amca çocukları Cevat ve Muzaffer Oğuz hayatını kaybetti.
Lice ilçesi Kırsal Ulucak Mahallesi’nde akşam saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada R.M.’nin tabancasından çıkan kurşunlar amca çocukları Cevat ve Muzaffer Oğuz’a isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
2 KUZEN DE KURTARILAMADI
Yapılan kontrolde Cevat ve Muzaffer Oğuz’un yaşamını yitirdiği belirlendi. 2 kuzenin cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Jandarma ekipleri R.M.’nin yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #silahlı kavga #kavga
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