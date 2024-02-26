Diyarbakır'da sır olay: Mezarlık ziyareti için evden çıkmıştı, ölü bulundu

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, eşinin mezarlığını ziyarete gitmek için evinden çıkan 80 yaşındaki adam, Sinek Çayı’nda ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 26.02.2024 - 21:02
Diyarbakır'da sır olay: Mezarlık ziyareti için evden çıkmıştı, ölü bulundu
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Alınan bilgiye göre, öğlen saatlerinde Tepe Mahallesi’ndeki evinden çıkıp Kale Mahallesi’ndeki eşinin mezarlığına giden 80 yaşındaki Salih Altunbağ’dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine sağlık, jandarma, itfaiye, Çermik Belediyesi Arama Kurtarma (ÇAK), ekipleri ve vatandaşlar bölgede arama yaptı. Akşam saatlerinde ekipler, Altunbağ’ın cansız bedenini Sinek Çayı’nda ağaç dalına takılı halde buldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Altunbağ’ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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