Diyarbakır'da 'şüpheli valiz' paniği

Diyarbakır'da kontrollü şekilde patlatılan şüpheli valiz, boş çıktı.

DHA
Yayınlanma: 21.06.2024 - 23:58
Diyarbakır'da 'şüpheli valiz' paniği
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Diyarbakır'da bir düğün salonunun önüne bırakılan şüpheli valiz, bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı. Valiz boş çıktı.

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesinde bulunan bir düğün salonunun önünde meydana geldi. Sahipsiz valizin olduğunu fark edenler, içerisinde bomba olabileceği şüphesiyle durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, yolu araç trafiğine kapattı. Bomba imha uzmanlarının fünye yerleştirerek kontrollü şekilde patlattığı valiz, boş çıktı. Kontrollü patlamanın ardından yol yeniden trafiğe açıldı.


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