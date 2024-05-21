Patlatılan şüpheli valizin içinden nargile çıktı
Çankırı’da otobüs durağına bırakılan şüpheli valiz fünye ile patlatıldı. Kontrollü olarak patlatılan valizden nargile takımı çıktı.
Çankırı il merkezi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüs durağında sahipsiz bir valiz olduğunu görenler, bomba olabileceğinden şüphelenerek durumu 112 Acil Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine otobüs durağına gelen polis ekipleri vatandaşları uzaklaştırarak bulvarda güvenlik önlemi aldı. Daha sonra gelen bomba uzmanı tarafından valiz kontrollü olarak fünye ile patlatıldı.
Kontrollü patlamanın ardından yapılan incelemede, valiz içerisinde nargile takımı olduğu belirlendi.
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