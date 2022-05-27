Diyarbakır'da takla atan otomobil, taksiye çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'da, takla atan ve karşı yönde kırmızı ışıktaki taksiye çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

DHA
27 Mayıs 2022 Cuma, 16:39
Diyarbakır'da takla atan otomobil, taksiye çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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Kaza, Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Erdinç T.'nin kullandığı otomobil, takla atıp, karşı yönde kırmızı ışıktaki taksiye çarparak ters döndü. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü Erdinç T. ve yanındaki Yasemin Y. ile takside sıkışan sürücü Edip. T., ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Otomobil sürücü Erdinç T., burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hastanedeki tedavileri süren yaralılardan Yasemin Y.'nin de hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

 

 

Bir süre trafiğe kapatılan yol, otomobil ve taksinin çekiciyle kaldırılmasıyla yeniden açıldı.


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