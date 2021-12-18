Diyarbakır'da TIR kazası

Diyarbakır-Mardin karayolunu havalimanına bağlayan kavşakta, tırın hızla kavşağa girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasından sürücü yaralandı.

İHA
18 Aralık 2021 Cumartesi, 11:48
Diyarbakır'da TIR kazası
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Diyarbakır -Mardin Karayolu Havalimanı kavşağında meydana gelen kazada iddiaya göre, 47 AZ 316 plakalı Mercedes marka TIR, kavşağa girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen TIR'da sıkışan araç sürücüsü çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri, inceleme başlattı. 


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