Diyarbakır'da TIR kazası

18 Aralık 2021 Cumartesi, 11:48

Diyarbakır -Mardin Karayolu Havalimanı kavşağında meydana gelen kazada iddiaya göre, 47 AZ 316 plakalı Mercedes marka TIR, kavşağa girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen TIR'da sıkışan araç sürücüsü çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri, inceleme başlattı.

