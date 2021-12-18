Diyarbakır'da TIR kazası
Diyarbakır-Mardin karayolunu havalimanına bağlayan kavşakta, tırın hızla kavşağa girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasından sürücü yaralandı.
Diyarbakır -Mardin Karayolu Havalimanı kavşağında meydana gelen kazada iddiaya göre, 47 AZ 316 plakalı Mercedes marka TIR, kavşağa girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen TIR'da sıkışan araç sürücüsü çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili olay yerinde çalışma
yapan polis ekipleri, inceleme başlattı.
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