Kırşehir’de TIR ile minibüs çarpıştı: 13 yaralı

17 Kasım 2021 Çarşamba, 14:03

Kırşehir- Kayseri yolunun şehitlik kavşağında, saat 10.00 sıralarında korkutan bir kaza meydana geldi. Kayseri yönünden Kırşehir’e doğru giden Y.A. yönetimindeki 50 AK 937 plakalı minibüs, Y.K.'nin kullandığı 06 FH 8548 TIR ile çarpıştı.

Kazada devrilen minibüsün içindeki Y.A., A.Ç., Y.C.Ç., Y.Ç., A.Ş.K., K.Ş., E.Ş., M.Ç., A.T., N.S., B.K. ile sürücüler Y.A. ve Y.K. yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan sürücülerden birinin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili polis ekipleri, inceleme başlattı.