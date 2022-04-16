Diyarbakır'da tonlarca kaçak çay ele geçirildi
Diyarbakır’da yapılan operasyonlarda tonlarca kaçak çay ele geçirildi. Jandarma tarafından yakalanan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır'da 3 ton 280 kilogram kaçak çay ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı TRT Jandarma Karakol Komutanlığına ait yol kontrol ve arama noktasında Diyarbakır istikametinde seyir halindeyken durdurulan bir minibüste arama yapıldı.
Aramada, 3 ton 280 kilogram kaçak çay ele geçirildi.
Olayla ilgili ele geçirilen kaçak çay muhafaza altına alındı, yakalanan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
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