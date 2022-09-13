Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama
Diyarbakır'da, polisin düzenlediği 132 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 158 şüpheliden 11'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Diyarbakır'da 5-11 Eylül'de 132 operasyon düzenlendi. Baskınlarda 158 şüpheli, gözaltına alındı.
Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; 56 kilo 303 gram esrar, 6 kilo 451 gram metamfetamin, 1 kilo 525 gram skunk maddesi, 140 kök Hint keneviri, 24 sentetik ecza maddesi, 56 ecstasy ile bir miktar kokain ve eroin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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