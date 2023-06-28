Diyarbakır'da 'yan baktın' kavgası: Çok sayıda yaralı!
Diyarbakır'da iki grup arasında 'yan bakma' bahanesiyle çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında yan bakma nedeniyle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada isimleri öğrenilmeyen 1'i ağır 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kavgada ağır yaralanan kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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