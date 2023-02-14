Diyarbakır’da yıkım sırasında 9 katlı bina çöktü... O anlar kamerada

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 11:58

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 11:58

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerden etkilenen kentlerden olan ve 1’i boş 7 binanın yıkıldığı Diyarbakır’da, Seyrantepe köprülü kavşağındaki 9 katlı Altınkaya Apartmanı, gelen sesler üzerine yıkılma tehlikesi nedeniyle dün tahliye edildi.

Polis, güvenlik şeridi çekerek, yaptığı anonslarla uyarıda bulunup, yandaki binaları da boşalttı. Apartmana yaklaşık 50 metre uzaklıkta bulunan alışveriş merkezi de güvenlik amacıyla tahliye edildi. Apartmanın Diyarbakır-Şanlıurfa yolunun yakınında olması nedeniyle bu yol da trafiğe kapatıldı.

Bölgeye sevk edilen iş makineleriyle binanın yıkımına başladı. İş makinesiyle çalışma yapılırken bina, bir anda çöktü. Çökmeyle çevreyi toz bulutu kapladı. Kimse yaralanmazken, enkaz kaldırma çalışmasına başlandı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Dün kapatılan Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu da yeniden trafiğe açıldı.



