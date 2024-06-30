Kartal'da feci kaza... Taksi bariyere saplandı
Kartal'da şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi, bariyere ok gibi saplandı. Taksi şoförü kazada şans eseri hafif şekilde yaralandı.
Kartal D-100 Karayolu Ankara istikametinde 05.30 sıralarında taksi, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere ok gibi saplandı. Kazada aracın ön camından içeri giren bariyerin arka camdan dışarı çıktığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Taksi şoförü şans eseri kazada hafif şekilde yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya tanık olan Ayten Aydın, "Ben durakta otobüs bekliyordum. Bomba gibi bir ses geldi. Bomba koydular herhalde bomba patladı sandım. Bir baktım taksi. Allah'a şükürler olsun adam sapasağlam çıktı. Sadece kaşında sıyrık vardı. Bariyere çarpmış. Bariyer arabanın içinden girmiş öbür taraftan çıkmış. Kurban olduğum Allah'ım korudu. Tek başınaydı, kimse yoktu yanında. Şoföre hiçbir şey olmamış. Ambulans geldi götürdüler" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kaçak kuran kursu yıkımına engel!
- Otel ve evler tahliye edildi!
- Dev operasyon: Tutuklandılar
- İkinci el otomobil satışında düşüş: 'Fiyatlar artacak'
- Otoyolda büyük kaza
- Aşırı sıcaklar hasadı vurdu: Üretici tarlaya bile inmedi
- Fenerbahçe sezona hızlı başladı!
- Erdoğan ve ekonomist damadı uzun süre sonra aynı karede!
- Ünlü araştırma şirketinden 'asgari ücret' anketi
- CHP 'erken seçim' için tarih verdi!