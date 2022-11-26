Diyarbakır'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.
Diyarbakır Bismil kara yolu Yuvacık köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kaza yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Otobüs içerisinde sıkışan bazı yolcuları ekipler çıkarmaya çalışıyor.
Video Haberler
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
En Çok Okunan Haberler
-
- O savcı için harekete geçildi
- Vicdansızlığın adı siyaset oldu!
- Cumhur İttifakı'nda kan kaybı sürüyor...
- Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etti
- Soylu'ya sert sözlerle yüklendi
- Erdoğan'a yanıt verdi: Bak Recep Tayyip Bey!..
- MHP'li isimden dikkat çeken çıkış
- Duruşmaya yarı çıplak girdi, görevden uzaklaştırıldı!
- Rektörden iki ayrı skandal yanıt
- Yıldız futbolcunun 'penis boyu' çıkışı gündem oldu!