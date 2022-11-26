Diyarbakır'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

AA
26 Kasım 2022 Cumartesi, 12:22
Diyarbakır'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var
Abone Ol google-news

Diyarbakır Bismil kara yolu Yuvacık köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen  yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kaza yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Otobüs içerisinde sıkışan bazı yolcuları ekipler çıkarmaya çalışıyor.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler