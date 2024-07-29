Diyarbakır’daki Kürtçe uyarı yazılarının Valilik kararıyla sildirildiği açıklandı

Yayınlanma: 29.07.2024 - 17:54

Güncelleme: 29.07.2024 - 17:57

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesindeki Elazığ Caddesi’nde sürücüler için Kürtçe yazılan “Pêşî Peya” ve "Hedi" uyarı yazılarının boyayla silinmesine ilişkin Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Sabah saatlerinden itibaren birçok basın yayın organına yansıyan ve kamuoyunda büyük tepki toplayan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önündeki Elazığ Caddesinde Kürtçe uyarı yazıların silinmesine ilişkin açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Kimliği belirsiz kişilerce yapılan söz konusu eylemin süreci şöyle gelişti: Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu imzasıyla mesai saati dışında Cumartesi günü 27 Temmuz 2024 Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri sıralanarak, Özel Kalem Müdürlüğü üzerinden resmi bir yazı ile birtakım işlemlerin standartlara uygun olmadığı ve 28 Temmuz saat 21.00’e kadar silinmesi istendi.

Diyarbakır Valiliğinin yazısına istinaden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak imzasıyla yine hafta sonu Pazar günü 28 Temmuz 2024 Özel Kalem Müdürlüğü üzerinden resmi cevap yazıldı. Belediyemizce yapılan trafik işaretleme çalışmalarının Karayolları Trafik Kanunu'na göre ve mevzuat standartlarına uygun olduğu ve trafikte yaya geçiş hakkı dikkate alınarak yürütüldüğü belirtildi.

''TÜRKÇE İLE BİRLİKTE KULLANILAN KÜRTÇE UYARI YAZILARI SİLİNMİŞ''

Belediyemizin göndermiş olduğu yazıda, istenilen değişikliğin açık ve net olarak tarif edilmesi istendi. Belediyemizin ilgili yöneticileri de gerek Valilik Özel Kalem Müdürlüğü gerek ilgili Vali Yardımcısı gerekse Karayolları Bölge Müdürlüğü nezdinde 'sorunun' tam olarak tespiti ve çözümüne ilişkin arayışını sürdürdü. Henüz resmi yazışmalar tükenmemişken, sabah saatlerinde basına yansıdığı gibi Valiliğin resmi yazışmasında adı konulmayan söz konusu standart dışı görülen ve silinmesi istenen hususun Türkçe ile birlikte kullanılan Kürtçe uyarı yazıları olduğu anlaşıldı.

''KAMUOYUNUN TAKDİRİNE BIRAKIYORUZ''

Silinmesi istenilen söz konusu yazılar, sürücülerin, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işaretli bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara ilk geçiş hakkını tanıyan ve Türkçeyle birlikte kullanılan Pêşi Peya (Önce Yaya), Hêdî (Yavaş) uyarılardır. Silinmesi istenen Kürtçe uyarı yazıları, yeni olmadığı gibi yaklaşık 15 yıldır tüm ana cadde ve yollarda kullanılmaktadır. Valiliğin standart dışı olarak gördüğü uyarılarda sadece Kürtçenin silinmesi ve Türkçe haline dokunmamasını da kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.”