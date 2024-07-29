Van'dan sonra Diyarbakır: Kürtçe uyarı yazısı kapatıldı

Yayınlanma: 29.07.2024 - 11:31

Güncelleme: 29.07.2024 - 11:31

Geçen günlerde Van’da yaya trafiğinin yoğun olduğu caddelere yazılan “Pêşî Peya" (Önce Yaya) uyarı yazısı sprey boya ile kapatılarak üzerine “Türkiye Türk'tür Türk kalacak” yazılmasının ardından Diyarbakır’daki caddede de Kürtçe yazılar karartıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin önündeki Elazığ Caddesi’nde sürücüler için yazılan “Pêşî Peya” ve Hedi (Yavaş) Kürtçe uyarı yazıları, saat 03.00 sıralarında bir kamyonetle gelen 4 kişi tarafından üzerleri boyanarak kapatıldı.

Şüphelilerin beraberinde getirdiği boyalarla caddedeki Kürtçe yazıyı karattığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.