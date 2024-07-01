Diyarbakırlı Ramazan Hoca davası: 'Cinayeti kafamda kurguladım'

Yayınlanma: 01.07.2024 - 15:04

Güncelleme: 01.07.2024 - 15:04

İstanbul Fatih'te, sosyal medyada 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'i, 31 Ocak'ta işlettiği çay ocağında bıçakla saldırarak öldüren 24 yaşındaki tutuklu sanık Erkan Baykut'un, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanmasına bugün İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Tutuklu sanık Erkan Baykut, duruşmaya jandarma eşliğinde getirildi. Ramazan Pişkin'in ailesinin ve sanığın avukatları da mahkemede hazır bulundu.

ANNESİNİ DE DÖVMÜŞ

Önceki duruşmada, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Erkan Baykut, ek savunmasını hazırlamak için süre talep etti. Sanığın avukatları da, müvekkillerinin psikolojik sorunlarının bulunduğunu, geçmişte bu sorunları nedeniyle annesini de dövdüğünü, bu yüzden akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan (ATK) rapor alınmasını ve mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre talep etti.

Duruşma savcısı, dosyanın geldiği aşama ve mevcut dedil durumu nedeniyle sanık avukatlarının taleplerinin reddine karar verilmesini talep etti.

"CİNAYETİ KAFAMDA KURGULADIM"

Sanık Erkan Baykut, mütalaayı kabul etmediğini söyleyerek, "Olay gününden 3-4 ay önce kendisini sosyal medyadan gördüm. Olay gününden 3-4 gün önce de iş yerinde gördüm. İş yeri babamın iş yerine yakındı. İş yerine kendisini kontrol etmek için gittim. Ben cinayeti kafamda kurguladım. Kendisini bana kötülük eden insanların yerine koydum. Maddenin etkisindeydim. Cinayet bıçağını olay gününden yaklaşık iki ay önce, Ramazan Pişkin'i öldürmek için almıştım" dedi.

"AKIL HASTALIĞINA DAİR BELİRTİ YOK"

Mahkeme, sanık avukatının müvekkilinin akıl sağlığına ilişkin rapor alınması talebini, 'sanığın duruşma salonundaki savunmaları ve davranışlarında akıl hastalığına dair bir belirtinin bulunmaması' gerekçesiyle reddetti. Sanık avukatlasının mütalaaya karşı savunmaları için süre veren mahkeme, duruşmayı 16 Temmuz'a erteledi.