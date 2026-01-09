DKMP'den yasa dışı avcılığa 4 ilde milyonluk ceza!

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), 4 ilde yasa dışı avcılık yapan toplam 7 kişiye 3 milyon 910 bin 574 TL para cezası uygulandığını açıkladı.

DKMP'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Yaban hayatına müdahale cezasız kalmadı. Ülkemizin birçok noktasında ekiplerimizce yürütülen koruma ve kontrol faaliyetleri aralıksız sürüyor. Yapılan denetimlerde yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen şahıslara ilgili mevzuat kapsamında idari yaptırımlar uygulandı. Denetimlerde, Malatya'nın Darende ilçesinde yaban keçisi vurduğu tespit edilen şahsa 956 bin 713 TL, Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde yaban keçisi vurduğu tespit edilen şahsa 969 bin 591 TL, Adana'nın Pozantı ilçesinde vurduğu yaban keçisiyle yakalanan şahsa 960 bin 854 TL, Antalya'nın Akseki ilçesinde yaban keçisi vurduğu tespit edilen 4 şahsa ise toplam 1 milyon 23 bin 416 TL ceza ve tazminat uygulandı. 4 farklı ilde yakalanan şahıslara toplamda 3 milyon 910 bin 574 TL idari para cezası ve tazminat uygulanırken, ele geçirilen tüfeklere de el konuldu."