DMD farkındalığı için Başkan Çavuşoğlu’na ziyaret

Yayınlanma: 12.12.2024 - 13:29

Güncelleme: 12.12.2024 - 13:29

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Duchenne Kas Distrofisi (DMD) hastalığı ile mücadele eden 5,5 yaşındaki Faruk Erdem Çiçek ve ailesini ağırladı. Bu anlamlı buluşmada, DMD hastalığının tıbbi ve sosyal boyutları ele alındı. Faruk Erdem’in günlük hayatta karşılaştığı fiziksel zorluklar, eğitim ve rehabilitasyon alanlarında yaşanan eksiklikler gibi konular görüşülürken, babası ve aynı zamanda Duchenne Kas Hastalığı ile Mücadele Derneği Denizli İl Temsilcisi Recep Çiçek’in dernek aracılığıyla yaptığı farkındalık çalışmalarına da dikkat çekildi. Recep Çiçek, DMD hastalığı ile yaşayan bireyler için özellikle erken tanının önemi, fiziksel terapiye erişim ve sosyal destek mekanizmalarının geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, toplumsal bilinçlenmenin hastalığın tanısı ve tedavisinde olumlu etkiler yaratabileceğine vurgu yaptı.

“DMD HASTALIĞI İLE MÜCADELE EDEN ÇOCUKLARIMIZIN FARKINDA VE YANINDAYIZ”

Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, şehrin dezavantajlı bireyler için daha yaşanabilir bir yer haline gelmesi için belediyenin sürdürdüğü projeler hakkında bilgi verdi. “Toplumumuzun her bireyinin eşit ve onurlu bir yaşam sürmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. DMD gibi nadir hastalıklar, hem birey hem de aileler üzerinde büyük bir yük oluşturuyor. Bu nedenle, bu alandaki projelere öncelik veriyoruz ve toplumsal farkındalığı artırmayı görevimiz olarak görüyoruz” dedi. Başkan Çavuşoğlu, Faruk’un azmi ve enerjisinin herkese ilham verdiğini ifade ederek, ona ve DMD hastalığı ile mücadele eden herkese destek için söz verdi.

DMD HASTALIĞI NEDİR?

DMD (Duchenne Kas Distrofisi), genetik bir kas hastalığıdır. Genellikle erkek çocuklarda görülen bu hastalık, kasları güçsüzleştirerek ilerleyen bir şekilde fiziksel hareket kabiliyetini kısıtlar. DMD, distrofin adı verilen bir proteinin eksikliği nedeniyle oluşur. Bu protein, kas hücrelerinin sağlıklı bir şekilde çalışması için gereklidir.